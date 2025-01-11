Астролог назвала запретное для путешествий направление в 2025 году

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, путешествие в каком направлении в 2025 году может обернуться неприятностями, сообщает Zakon.kz.

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По ее словам, неблагоприятным направлением для туризма в 2025 году будет северо-восток.

Богданова отметила, что энергии каждый год меняются, и мы испытываем их благоприятное или неблагоприятное влияние на нашу жизнь. Особенно это чувствуется, когда мы отправляемся в путешествие в места с негативной энергией.

"Одной из самых опасных считается энергия сильной и непредсказуемой "звезды 5". Она приносит болезни, несчастные случаи, финансовые потери, банкротство, грабежи, потери возможностей, отсутствие удачи в делах. И в 2025 году эта звезда находится на северо-востоке", – рассказала астролог "Москве 24".

Поэтому в этом направлении она не рекомендует путешествовать. Особенно беременным, больным, пожилым и детям.

Если же ехать на северо-восток необходимо и отложить путешествие никак нельзя, надо быть готовыми к самым разным неожиданностям, предостерегла астролог.

Сгладить негативное влияние направления можно, если индивидуально выбрать дату поездки – день, когда энергии хороши для конкретного человека. Плюс определить со специалистом благоприятный час выхода из дома.

"Иногда приходится выходить за 8-10 часов до отправления в путешествие, чтобы нейтрализовать негативную энергию направления", – добавила эксперт.