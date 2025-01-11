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10.01.2025, 20:19

Рождественское чудо: чаевые в 20 000 долларов оставил рэпер Post Malone матери-одиночке

Новости Мира 0 633

В канун Рождества мать-одиночка, работающая барменом, получила неожиданный и невероятно щедрый подарок. 36-летняя Рене Браун рассказала, что во время ее смены в баре The Railyard в Хьюстоне, штат Техас, Пост Мэлоун оставил ей чаевые в размере 20 000 долларов, передает Tengri Life со ссылкой на DailyMail.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Браун, работающая на двух работах, чтобы свести концы с концами, вышла в праздничную ночь на смену и была опечалена, что не сможет провести Рождество с дочерью. Но вечер, начавшийся с грусти, обернулся для нее настоящим рождественским чудом.

"Я шла на работу в канун Рождества, чувствуя себя очень расстроенной, потому что пришлось оставить свою малышку дома. Я и представить не могла, что Бог пошлет мне настоящее чудо", – рассказала она.

Браун рассказала, что 29-летний хедлайнер фестиваля Coachella пришел в бар с друзьями и его присутствие сразу подняло настроение всем гостям.

"Я попросила своих постоянных клиентов не быть навязчивыми и не беспокоить его. Это местный бар, и я уверена, что он выбрал его, чтобы просто расслабиться и почувствовать себя комфортно", – объяснила официантка.

По словам Браун, музыкант и его друзья провели вечер на террасе, наслаждаясь напитками и музыкой, пока бар не закрылся ранним рождественским утром.

Хотя счет был оплачен другими посетителями, Мэлоун настоял, чтобы с него взяли хотя бы символическую плату, чтобы он мог выразить свою благодарность.

"Все, с кем он был, были такими дружелюбными и гостеприимными, мы отлично провели время, играя музыку на автомате. Когда настал момент закрытия, Остин попросил свой чек, но его не оказалось, потому что многие его друзья и постоянные клиенты уже оплатили его напитки", – рассказала Браун.

"Тогда он попросил меня позволить ему, чтобы я взяла хотя бы одну монету, что я и сделала. Я продолжала оформлять чек и собирала чаевые, пока не добралась до его счета. И вот что я увидела: чаевые на сумму 20 000 долларов", – поделилась она.

В итоге в чеке было указано, что Мэлоун оставил чаевые в размере 20 000 долларов, несмотря на то, что с него взяли всего один доллар.

Браун поблагодарила Мэлоун во время перерыва на работе и рассказала, что она мать-одиночка, недавно переехавшая сюда после того, как "потеряла все".

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