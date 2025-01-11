Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщает Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова, передает "Газета.RU"

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем", – говорится в сообщении театра.

Сообщается, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

"Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", – добавили в МХТ.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Она окончила ГИТИС и начала свою актерскую карьеру в Театре имени Моссовета, где выступала более десяти лет. Ее театральный дебют стал отправной точкой для блестящей карьеры как в театре, так и в кино.

Наибольшую известность Добровольская получила благодаря ролям в фильмах и сериалах: "Петербургские тайны", "Граница. Таежный роман", "В круге первом" и многих других.

За свою карьеру она неоднократно удостаивалась премий и наград, включая звание народной артистки России, которое она получила в 2005 году.