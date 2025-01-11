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11.01.2025, 09:31

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме “Волшебник Кремля“

Новости Мира 0 430

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в новом фильме "Волшебник Кремля". "В данный момент это похоже на восхождение на Эверест", - сказал он о роли, рассказывает Tengri Life со ссылкой на журнал Far Out.

Фото: kaliningradnews.ru
Фото: kaliningradnews.ru

В прошлом году сообщалось, что Джуд Лоу будет играть одну из ролей в новом фильме режиссера Оливье Ассайаса "Волшебник Кремля", не уточняя его роль. Теперь актер подтвердил, что сыграет Владимира Путина в адаптации одноименного романа Джулиано да Эмполи.

В недавнем интервью Deadline Лоу рассказал о пугающей задаче играть российского президента.

Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, и я стою у подножия горы, смотрю вверх и думаю: "О Боже, что я сказал? Я часто так себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать, - сказал актер.

Оригинальная книга "Волшебник Кремля" была опубликована в 2022 году и рассказывает историю Вадима Баранова, продюсера реалити-шоу, который также был советником Путина во время его прихода к власти. Вадим Баранов является главным героем фильма, а роль Путина - второстепенная.

Экранизация была написана совместно Ассайасом и Эммануэлем Каррером, Баранова играет Пол Дано. Также в фильме примут участие Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

"Известный как "волшебник Кремля", загадочный Вадим Баранов был телевизионным продюсером, прежде чем стать политическим советником Путина, он же "царь". После его отставки с этой должности легенды о нем множатся, и никто не может отличить правду от вымысла. Пока однажды ночью он не рассказывает свою историю автору этой книги…", - гласит официальный логлайн фильма.

На данный момент съемки "Волшебника Кремля" еще не начались, и дата выхода фильма не определена.

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