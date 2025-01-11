Блогерша-бодипозитивщица подавилась во время ужина и умерла

В Нью-Йорке популярная 27-летняя блогер Кэрол Акоста, девушка подавилась во время семейного ужина и задохнулась, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Daily Mail .

Фото: @killadamente/Instagram

Трагедия произошла 3 января. Акоста ужинала в ресторане со своей семьей. Предположительно, она подавилась едой, из-за чего не смогла дышать. В итоге у девушки остановилось сердце.

Аккаунт Акосты в Instagram насчитывает более 6,7 млн подписчиков. В блоге девушка показывала кадры из личной жизни и рассказывала о бодипозитиве и показывала жизнь людей с избыточным весом.