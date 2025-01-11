Несовершеннолетняя оставила новорожденного ребенка в мечети и скрылась

Стражи порядка в Кыргызстане нашли 16-летнюю мать новорожденного ребенка, которого оставили в мечети. Девушку задержали, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Ребенок был оставлен в мечети еще 3 января. Как уточняет издание news.kg, все произошло в Кызыл-Кие: в местной мечети был обнаружен новорожденный ребенок. После обнаружения ребенка начались поиски его матери, 10 января личность личность матери была установлена - ею оказалась 16-летняя жительница одного из сел.

В настоящее время мать задержана, и проводится расследование обстоятельств произошедшего.