Виктория Боня украла чемодан в аэропорту Монако

Фото: instagram.com/victoriabonya/

Знаменитость летела во Францию с Яновским одним рейсом, но не вместе. В зоне выдачи багажа мужчина не нашел свой чемодан – в том числе не работал установленный в нем AirTag (следящее устройство). Бизнесмен оформил документы на пропажу, а к утру следующего дня поисковый трекер начал работать. Бизнесмен выяснил, что его чемодан находится в многоквартирном доме на Cap D'Ail.

Мой юрист сказал: «Звоним в полицию, и пусть они ищут». Но тут я вспомнил, что с нами летела Виктория Боня, и мне давно говорили, что она живет в этом доме. Я подумал, что все это не случайно, - рассказал мужчина.

Яновский связался с Викторией Боней через общих друзей и вернул свой чемодан. Блогерша, отметил бизнесмен, извинилась перед ним за то, что «прихватила лишний чемодан». Он назвал инцидент детективной историей со счастливым концом.