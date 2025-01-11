Киевская полиция разыскивает украинских парней, лихо гулявших по центру города под песню «Я - русский»

Киевские правоохранители активно ищут молодых парней, гулявших по столице под песню Ярослава Дронова «Я — русский». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ, передает hibiny.ru

Фото: vecteezy.com

Поведение неизвестных поклонников SHAMAN в Киеве вызвало небывалый ажиотаж в украинском сегменте социальных сетей. Молодые парни перекрыли движение в центре Киева, как сообщается, под охраной полиции. Позже они выложили в Сеть несколько роликов о своих дальнейших похождениях.

Скандал разразился из-за одного видео, где один из «героев» предыдущих роликов идет по ночному Киеву, слушает на полной громкости песню «Я — русский» и радостно подпевает. По идее, это и стало последней каплей. Уже через несколько часов всех участников необычного тура по Киеву объявили в розыск. Их хотят привлечь к уголовной ответственности.

Справка: российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN еще в ноябре 2023 года внесли в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

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