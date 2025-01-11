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11.01.2025, 14:55

Спецслужбы США читают переписки в WhatsApp - Цукерберг

Новости Мира 0 342

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в подкасте Джо Рогана рассказал о давлении со стороны администрации президент США Джо Байдена на свою компанию для цензурирования контента, передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В интервью Цукерберг сообщил, что администрация Байдена пользуется сетью фальшивых аккаунтов, при помощи которых пытается воздействовать на общественное мнение. Однако теперь с поддельными страницами борется искусственный интеллект.

Говоря о безопасности, гендиректор Meta отметил, что WhatsApp и Signal являются самыми защищенными мессенджерами. Тем не менее он подчеркнул, что иногда правоохранительные органы все же могут получить доступ к личным перепискам в WhatsApp.

Хотя сама компания не имеет доступа к сообщениям, американские спецслужбы могут их читать. Шифрование не является абсолютной защитой. Когда вы пишете по Whatsapp, нету точки, в которой серверы Meta могут видеть содержание сообщения, - отметил Цукерберг.

Цукерберг отметил, что администрация Байдена активно настаивала на удалении мемов, даже если в них не было ложной информации. В частности, Белый дом потребовал удалить контент, который утверждал, что вакцины от COVID-19 могут вызывать побочные эффекты.

Глава Meta также добавил, что это был не единственный случай давления со стороны Белого дома.

Они действительно сильно на нас давили, чтобы мы удаляли вещи, которые были правдой. Это было абсурдно, - рассказал Цукерберг в подкасте, отметив, что такие требования нарушали первую поправку к Конституции США, обеспечивающую свободу слова.

В интервью Цукерберг также рассказал о своих ошибках в отношении медиакритики после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года, когда его компании обвиняли в распространении фальшивых новостей. Глава Meta признал, что он слишком поддавался давлению со стороны медиа, что, по его мнению, привело к падению доверия к средствам массовой информации.

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