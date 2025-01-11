"Полное разрушение": пожар в Лос-Анджелесе уничтожил 10 тысяч домов

Продолжающиеся лесные пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни 11 человек и уничтожили более 10 тысяч строений, передаёт Ulysmedia.kz .

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Газета The Guardian сообщает, что в калифорнийском городе сохраняются сильные ветры и при этом низкая влажность. По прогнозам синоптиков, лесные пожары из-за таких условий могут вновь распространиться с новой силой к концу выходных.

В настоящее время в Лос-Анджелесе уже сгорели более 10 000 строений. Погибли 11 человек, эвакуированы 180 000 человек.

Барбара Брудерлин, глава Торговой палаты Малибу-Пасифик-Палисейдс, описала последствия пожаров как "полное разрушение и утрату".

Есть районы, где не осталось ничего. Даже ни одной деревянной палки. Только голая земля, - сказала Брудерлин.

Тем временем власти ввели комендантский час с 18:00 до 06:00 из-за мародеров.

Издание DW уточняет, что на защиту оставленных домов переброшены тысячи бойцов Национальной гвардии США. Они патрулируют пострадавшие районы и задерживают подозрительных лиц. Уже арестованы как минимум 20 подозреваемых в мародерстве.

Напомним, пожары в Лос-Анджелесе начались 6-7 января 2025 года. На фоне масштабных лесных пожаров в Калифорнии, казахстанские дипломаты заявили, что внимательно следит за безопасностью 73 студентов, находящихся в этом штате.