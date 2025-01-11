Январь без алкоголя, сладостей и мяса - в Германии массово устроили разгрузочный месяц

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Статистики посвятили новую публикацию идее Dry January (сухой январь), которая родилась в начале прошлого десятилетия в Великобритании, а позже прижилась во Франции, Швейцарии и других странах.

Цифры показывают, что если в январе 2022 года продажи алкоголя в супермаркетах упали по сравнению с предшествующим декабрем на 44,8%, то годом позже падение составило уже 46,9%, а в январе 2024-го - почти половину, 49,7%.

Но в Германии дело не ограничивается алкоголем, пишет Destatis. В январе-2023 продажи сладостей упали в немецких супермаркетах по сравнению с предыдущим месяцем на 52,7%, а в январе 2024-го - уже на 59,6%.

Аналогичная картина наблюдается и в случае мяса, колбас и других мясных изделий. Destatis указывает и на такую сравнительно новую общественную кампанию, как Veganuary (веганский январь). Ее инициаторы призывают в январе стать веганом или вегетарианцем.