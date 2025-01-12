Многодетного россиянина заподозрили в сексуализированном насилии над дочерью

Многодетный отец из подмосковной деревни Дыдылдино пять лет развращал собственную дочь, передает Газета.ру со ссылкой на РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Как сообщается, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней ее родитель совершал с 2017 года по 2022. Отец пятерых детей начал домогаться дочери, когда той было 10 лет, и прекратил с наступлением пятнадцатилетия.

Пострадавшая лишь недавно рассказала обо всем матери, та заявила на партнера в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», он уже задержан.