У экс-игрока “Арсенала“ сгорел дом из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Карлос Вела стал еще одной звездой, которая пострадала при пожарах в Лос-Анджелесе, передает Tengri Sport , со ссылкой на Daily Mail .

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Недавно, жена Карлоса, Саиона Канибано сообщила в своих социальных сетях, что их дом, площадью более 5000 тысяч квадратных метров и стоимостью около 4 миллионов долларов сгорел в результате пожара в одном из районов Лос-Анджелеса - Палисейдс.

Наш прекрасный дом в Малибу сгорел вчера. Мы все еще в шоке от всего происходящего. Очень грустно и страшно видеть, как все горит. На все сообщения с выражением беспокойства, которые нам присылают, мы в безопасности. Посылаю большую любовь всем пострадавшим и надеюсь, что им вскоре удастся потушить пожар, - написала Канибано на социальной сети Instagram.

Отметим, сильные засухи и ветры со скоростью до 160 километров в час вызвали лесные пожары. С тех пор, в пожарах погибло около 10 человек, разрушены тысячи домов, а боле 130 тысяч человек вынуждены эвакуироваться.

Сообщается, что в роскошном жилище было пять спален, более пяти ванных комнат, кухня для шеф-повара с барной стойкой, а также столовая, гостиная, главная комната, кинозал, винный погреб и гостевые апартаменты. А также, спа-салон, мультимедийная комната, и три люкса с ванными комнатами и прачечной. Недвижимость располагалась на участке площадью почти 6500 квадратных футов и включала в себя бассейн.

С 1 января 2025 года Карлос Вела является свободным агентом. Истек его контракт с "Лос-Анджелесом". Первым клубом мексиканца был "Арсенал", также карьере форварда были по пять лет в "Реал Сосьедаде" и "Лос-Анджелесе".