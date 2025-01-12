“Мир должен знать, что происходит“. Зеленский показал взятых в плен военных из КНДР

Воруженные силы Украины впервые взяли в плен двух военных КНДР. Это произошло в Курской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews .

Фото: ©️ t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, получившим ранения северокорейским солдатам была оказана помощь, их доставили в Киев. Одного из них пленили бойцы Сил спецопераций, другого - украинские десантники.

Эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины, - сообщил Зеленский.

Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит, - добавил украинский президент.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. На допросе он рассказал, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в КНДР с 2021 года. По его словам, он ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Второй военнопленный, с его слов, 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

В пресс-службе СБУ рассказали, что пленные не говорят на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.