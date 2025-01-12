В Подмосковье умного кота, смывающего воду в унитазе, продают за 200 млн рублей

Жительница Одинцово разместила в Сети объявление о продаже умного кота за 200 млн руб. Об этом сообщает Regions.ru. , передает hibiny.ru

Фото: Авито

«Пepвый в мире котик, научившийся cмывать вoду в унитазе за хoзяином. Такжe сaм пpиучeн к унитазу. Вам нe нужно тратить деньги нa лoтoк, наполнитель и убирaть за ним», — содержится в объявлении.

Хозяйка утверждает, что у пушистика ласковый и игривый характер. Его мяуканье тихое, не беспокоящее окружающих.

Женщина отметила, что владение таким животным благотворно отразится на здоровье, ведь кошки способны уменьшать угрозу сердечных катастроф на 20%. Желающим купить пушистика предстоит пройти собеседование и тест на адекватность.