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12.01.2025, 14:35

Гренландия хочет стать независимым государством

Новости Мира 0 485

Гренландия – самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км. Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на DW.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», – подчеркнул гренландский премьер Муте Эгеде на пресс-конференции с Метте Фредериксен, премьер-министром Дании. Таким образом гренландский премьер прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о его желании "приобрести" самый большой в мире остров. Эгеде заявил, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, но ее судьбу будут решать местные жители.

В 2009 году после референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. В новогоднем обращении-2025 Эгеде анонсировал подготовку проекта конституции острова.  Фредериксен назвала стремление Гренландии к независимости «легитимным и понятным», а интерес США к автономной территории - «позитивным». Однако она также подчеркнула, что хотела бы сохранить целостность Королевства Дания, включающего помимо Гренландии еще одну автономную территорию – Фарерские острова. Премьеры Дании и Гренландии заявили, что хотят поговорить с Трампом лично. На днях на остров прилетел сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший. Он встретился с местными жителями и написал в соцсетях, что Гренландия якобы «любит Америку и Трампа».

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