Кто рискует умереть от инфаркта - мировые исследования

Инфаркт миокарда является одной из ведущих причин смерти в мире. Согласно данным Организации объединенных наций (ООН), более 17 миллионов человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инфарктов. Это подчеркивает важность понимания факторов риска и групп людей, подверженных этой болезни. Кто относится к группе риска и как уберечь себя от рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, читайте в материале Tengrinews.kz .

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Группы риска

Возраст

С возрастом увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет находятся в более уязвимой категории.

Курение

Употребление табачных изделий является одним из главных факторов риска. По оценкам ВОЗ, около 30 процентов инфарктов связано с табакокурением.

Диабет

Люди с диабетом имеют более высокий риск инфаркта. Исследования показывают, что диабет увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в два-четыре раза.

Избыточный вес и ожирение

Лишний вес и ожирение напрямую связаны с высоким уровнем холестерина и артериальным давлением.

Наследственность

Если у близких родственников были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, это также увеличивает риск.

Суровая статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (СЗЗ) являются ведущей причиной смерти в мире. В 2019 году от СЗЗ умерло примерно 17,9 миллиона человек, что составляет 32 процента всех случаев смерти на планете. Из них 85 процентов случаев смерти были вызваны инфарктами и инсультами.

Где чаще всего умирают люди

Более трех четвертей смертей от СЗЗ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Среди 17 миллионов преждевременных смертей (до 70 лет) от неинфекционных заболеваний в 2019 году 38 процентов были вызваны СЗЗ.

Профилактика

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, устраняя поведенческие и экологические факторы риска, такие как курение, нездоровое питание и ожирение, физическая пассивность, вредное употребление алкоголя и загрязнение воздуха.

Важно как можно раньше выявлять сердечно-сосудистые заболевания, чтобы начать их управление с помощью консультаций и лекарственных средств.

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ключом к снижению сердечно-сосудистых заболеваний является включение вмешательств по управлению сердечно-сосудистыми заболеваниями в пакеты всеобъемлющего медицинского страхования. Однако во многих странах системы здравоохранения требуют значительных инвестиций и переориентации для эффективного управления СЗЗ.

Данные из 18 стран показывают, что программы по борьбе с гипертензией могут быть реализованы эффективно и экономически целесообразно на уровне первичной медицинской помощи, что в конечном итоге приведет к снижению случаев коронарной болезни сердца и инсульта. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны иметь доступ к соответствующим технологиям и медикаментам.

Лекарства для снижения рисков

Основные лекарства, которые должны быть доступны: аспирин, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), статины. Обострения течения ССЗ, такие как инфаркт или инсульт, нужно устранять без промедления.

Операции

Иногда для лечения СЗЗ требуются хирургические операции. К ним относятся коронарное шунтирование, баллонная ангиопластика (введение небольшого устройства, похожего на баллон, через артерию для открытия блокады), восстановление и замена клапанов, пересадка сердца, операции по созданию искусственного сердца.

Для лечения некоторых СЗЗ необходимы медицинские устройства. К таким устройствам относятся кардиостимуляторы, протезные клапаны и специальные заплатки для закрытия отверстий в сердце.

Важно помнить: статья носит лишь рекомендательный характер, при возникновении проблем со здоровьем лучше обращаться к врачу!