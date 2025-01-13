В Дубае канатоходец выполнил трюк на высоте более 200 метров. ВИДЕО

Трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождение по натянутой стропе) эстонский канатоходец Яан Русе прошел по протянутому канату между двумя небоскребами в Дубае, рассказывает Tengri Life .

Фото: Khaleej Times

Как сообщило Emirates News Agency, сделал он это накануне между культовыми башнями Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 метра.

Это достижение стало одним из самых зрелищных в его карьере, а небоскребы Дубая создали футуристический фон для его вызова, - говорится в материале.

Между тем, как пишет Khaleej Times, спортсмен, прошедший и даже повисший вниз головой на тросе длиной 100 метров, испытывал волнение перед своим выступлением.

Во время дневного перехода я чувствовал небольшое волнение, как будто перед выходом на сцену сердце бьется чаще. Это было довольно сложно, потому что здания выглядят красиво, но из-за разной высоты было трудно найти идеальное место для крепления троса. Кроме того, переход был под уклон, так как разница между двумя точками составляла около 5 метров, - сказал он в интервью газете после выполнения трюка.

Уточняется, что Русе трижды прошел между башнями.