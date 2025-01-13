Почему в чай нужно добавлять соль — китайцы давно знают, как получить идеальный напиток

Соль в умеренном количестве дополняет вкус многих блюд и продуктов, без нее сложно представить рацион современного человека. Впрочем, увлекаться этим продуктом медики не советуют, передает hibiny.ru

Фото: pxhere.com

Профессор химии колледжа Брин-Мар в Пенсильвании Мишель Франкл рассказала, почему нужно слегка солить чай. Она поделилась личными наблюдениями, но этот метод известен уже давно.

Франкл рассказала, что у китайцев в VIII веке было принято добавлять соль при заваривании чая. Она улучшала напиток. Постепенно такая привычка распространилась по странам.

Мишель Франкл отметила, что соль блокирует вкусовые рецепторы, которые считывают горький вкус крепкого чая. Слегка соленый чай уже не кажется горьким.

Есть и другие полезные советы, позволяющие получить вкусный чай. Можно добавлять в напиток лимонный сок, чтобы на поверхности чая не было пленки.