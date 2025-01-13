Врач рассказала, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина в интервью РИА Новости , передает "Газета.RU"

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По ее словам, в промежутке между 23:00 и 1:00 выделяется гормон липаза, который принимает участие в процессе расщепления жиров.

Врач добавила, что во время похудения не стоит пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять порядка 35% от общего рациона, отметила Калошина.

До этого врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», что после праздников могут остаться пара лишних килограммов. А вместе с этим — желание избавиться от них как можно быстрее. И, как показывает практика, одно из самых популярных решений — голодовка.

По ее словам, голодовка, во-первых, приводит к замедлению метаболизма. Голод — мощнейший сигнал для организма, что идут голодные времена. А это значит, что нужно «замедлиться», чтобы сохранить энергию. А метаболизм — это траты энергии организма.