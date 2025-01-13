Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент в самолете

Хабиб Нурмагомедов, столкнувшись со снятием с рейса Frontier Airlines, не стал молчать и открыто заявил о своем отношении к случившемуся в одной из своих соцсетей. По словам его словам, стюардесса была очень груба.

— Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать, - написал спортсмен.

После непродолжительного разговора девушка вызвала охрану, и Хабиба Нурмагомедова высадили из этого самолета.

— Через 1,5 часа я сел в другой самолет и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию.

Напомним, накануне один из самых известных спортсменов России Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в Лос-Анджелесе из-за спора со стюардессой. Конфликт начался с того, что бортпроводница поинтересовалась у Нурмагомедова, сидевшего у аварийного выхода, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации потому, как посчитала его знания английского недостаточными.