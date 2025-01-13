Шоколадные конфеты с начинкой из наркотиков продавали на Урале

В Свердловской области задержаны двое мужчин, которые занимались производством конфет, начиненных психотропными веществами. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , передает "Газета.RU"

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По данным правоохранителей, двое мужчин арендовали квартиру в городе Талице. Подельники выращивали в ней грибы, содержащие психотропные вещества. Получившуюся сушеную массу они смешивали с шоколадом, упаковывали в подарочные коробки и продавали.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. Они ранее судимы за совершение аналогичных правонарушений. В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Конфеты отправили на экспертизу, возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы.