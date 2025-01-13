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13.01.2025, 10:44

Санкции против России: цена нефти резко пошла в рост

Новости Мира 0 784

Цена на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель на лондонской бирже ICE. Только за пять дней нефть подорожала почти на 4,80%. Такой рост последний раз был зафиксирован осенью 2024 года во время витка напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Это уже третий всплеск роста цены нефти за неделю. Аналитики, в частности, Bloomberg и JPMorgan утверждают, что стоимость ресурса растет из-за обеспокоенности по поводу ужесточения санкций против России и Ирана и возможных перебоев с поставками сырья из этих стран.

цена нефть, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 10:39

Фото: investing

Отметим, что Минфин США ввел санкции против более чем 150 юридических и физических лиц, включая крупного производителя "Газпром нефть", в том числе его дочерние структуры. Речь идет также и о Gazprom Neft Kazakhstan LLC ("Газпромнефть-Казахстан Операционная компания"). Запрет вступает в силу с 27 февраля 2025 года.

санкции США, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 10:39

Фото: treasury.gov

Для Казахстана критически важен тот факт, что постановление Минфина США, лишает Россию доступа к услугам США, связанных с транспортировкой нефти. Это означает, что санкции затронут и Каспийский Трубопроводный Консорциум, через который проходит 80% экспортной нефти РК.

Есть, правда, одна оговорка, внушающая надежду. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики, — прим.ред.) отсрочило запрет для КТК, Тенгизшевройла и проекта Сахалин-2, выдав генеральную лицензию до 28 июня 2025 года. Что будет дальше – зависит от многих факторов.

санкции США, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 10:39

Фото: treasury.gov

Прежде всего, неясно, как поведет себя новая администрация США – будет ли она использовать санкции как рычаг давления на Россию в отношении конфликта в Украине, или же все стороны найдут компромисс, и санкции будут ослаблены, — полагает старший сотрудник инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Также многое зависит от поведения двух основных покупателей российской нефти – Индии и Китая. Захотят ли они покупать и дальше российскую нефть в прежних объемах, даже если им будут предложены дополнительные скидки".Ергазы Таубаев

Как бы то ни было, нефтяной рынок очень чутко реагирует на малейшие изменения в геополитике, и нынешний рост тому подтверждение.

"Для нашей страны рост нефтяных котировок, само собой, на руку. Ведь это напрямую влияет на наполнение не только госбюджета, но и Нацфонда, средства которого помогли выравнивать экономику в 2024 году".Ергазы Таубаев

Отметим, что бюджет РК на 2025 год спланирован с учетом того, что цена на нефть составит 75 долларов за баррель. А привлечение целевого трансферта из Национального фонда РК в 2025 году предусмотрено в сумме 3,2 трлн тенге.

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