Число жертв пожаров в Калифорнии быстро растет: точные цифры не раскроют - все выгорело дотла

В Департаменте судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес на 13 января подтверждают гибель 24 человек в результате пожаров в Калифорнии, которые были признаны самыми разрушительными за всю историю США. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на официальные заявления представителей городской и окружной администраций, передает hibiny.ru

Фото: abc7.com

По последним данным, в пожаре «Итон» погибли 16 человек, а в пожаре «Палисейдс» — 8 человек. Чиновники предупреждают, что статистика потерь может быть выше в разы.

Американские журналисты уверены, что власти никогда не раскроют правды об истинном количестве жертв разрушительных пожаров, в которых сгорела немалая часть Лос-Анджелеса. Во-первых, чиновники не хотят признавать своих ошибок в подготовке и в самой борьбе со стихийным бедствием.

Во-вторых, огромные районы сгорели дотла, что максимально затруднит поиск погибших и идентификацию останков. Можно не сомневаться, что погибших уже сейчас намного больше, чем говорят представители власти, но доказать это почти невозможно.

Справка: пожары в Калифорнии начались 7 января. Во многих районах полыхает до сих пор. В результате пожаров сгорели как минимум 12 тысяч домов. Ущерб уже оценивается в 150 миллиардов долларов.