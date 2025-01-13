Умерший на 3 минуты мужчина рассказал, на что похож ад

Причем, судя по рассказу, временно умерший "видел, на что похож ад", пишет Mirror.

Согласно рассказу, у мужчины остановилось сердце из-за передозировки наркотиков, и никто не ожидал, что он выживет: в машине скорой помощи по дороге в больницу медики констатировали клиническую смерть.

"Он помнит инсульт и то, как его на носилках отвезли в машину скорой помощи. Потом он почувствовал, что плывет под ледяной водой, и было темно, но на самом деле он ни о чем не думал и ничего не чувствовал эмоционально, просто существовал и понимал, что было очень, очень холодно и он ничего не видел. Потом он очнулся, и врачи скорой помощи были напуганы, потому что его сердце остановилось достаточно надолго, и они решили, что ему конец", – написал в Reddit мужчина историю своего друга.

А в больнице во время выздоровления тот мужчина видел яркие картины ада. По его словам, там было очень холодно, а не необычайно жарко, как это часто изображается в художественных экранизациях.

"В какой-то момент он пришел к убеждению, что то, что он пережил, было адом, за вычетом самих физических страданий – что-то вроде смягченного предварительного просмотра, и подумал, что это предупреждение ему изменить свою жизнь", – продолжил автор публикации. И в заключение написал, что это событие ненадолго остановило его друга и он вновь вернулся к наркотикам.

Комментируя этот пост один из пользователей написал: "Предполагается, что именно так и выглядит Ад. Ты один в темноте, осознавая, что остаешься один в темноте целую вечность. Ни огня, ни демонов, мучающих тебя. Просто – вечная темнота и осознание того, что ты один".

Еще один пользователь написал: "Работая в больнице и ухаживая за людьми, которые официально считались умершими и возвращались к жизни либо сами либо с помощью искусственного дыхания, я слышал, как они говорили, что им казалось, что они падают".

Ранее жительница Уичито, штат Канзас, умершая на 11 минут и вернувшаяся к жизни, рассказала, что она видела "на том свете".