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13.01.2025, 21:12

P.Diddy связан с пожарами в Лос-Анджелесе? Новая конспирологическая теория

Новости Мира 0 353

Новую конспирологическую теорию обсуждают пользователи сети, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com/imagepressagency
Фото: depositphotos.com/imagepressagency

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается новая конспирологическая теория, согласно которой знаменитый рэпер и бизнесмен Шон P.Diddy Комбс может быть связан с масштабными лесными пожарами в Лос-Анджелесе. Теория выдвинута пользователями сети, утверждающими, что огонь был искусственно разожжен с целью "скрыть улики" по делу Комбса, связанного с множественными обвинениями в сексуальных преступлениях.

Основной фигурой в этом обсуждении стала Кэтрин Остин Фиттс, бывший чиновник при президенте Джордже Буше-старшем. Она заявила в своем подкасте, что при анализе происшествий, таких как пожары в Лос-Анджелесе, важно смотреть на "паттерны" и "связи" с теми людьми, которые могли избежать ущерба.

"Как много домов, связанных с P.Diddy, удалось сохранить?" – задала вопрос Фиттс.

P.Diddy, по версии теории, стоит в центре этих событий. В сети существует так называемый "список P.Diddy", в который якобы входят знаменитости, обвиняемые в участии в его вечеринках, на которых он был обвинен в сексуальных домогательствах, включая изнасилования и даже насилие над детьми. Хотя этот список не был подтвержден, многочисленные слухи в интернете продолжают поддерживать такие заявления.

Особое внимание привлек тот факт, что дом P.Diddy в Холмби-Хиллс, расположенный недалеко от района Палисейдс, не пострадал от пожаров, несмотря на то, что многие другие роскошные дома знаменитостей, включая Джей Зи, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон и Мерайю Кэри, были уничтожены. Конспирологи утверждают, что эти пожары могли быть спровоцированы с целью уничтожения улик, а также, возможно, уничтожены скрытые тоннели, которые якобы связывают дома P.Diddy с такими известными местами, как Playboy Mansion и даже дом Майкла Джексона.

"Почему дом P.Diddy остался нетронутым, когда другие знаменитости потеряли свои дома? Это подтверждает, что пожар был частью плана скрыть доказательства", – утверждают сторонники теории.

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