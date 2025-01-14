Ряд наших коллег ошибочно сообщили, что скончалась звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска, но на самом деле кончина постигла Барбару Рыльску — 89-летнюю актрису из фильма «Беспокойная племянница».

Сама же Барбара Брыльска, которой прошлым летом исполнилось 83 года, ведёт уединенный образ жизни. Если верить журналистам, она обосновалась в одноэтажном доме, расположенном в 90 километрах от Варшавы.

У актрисы есть сын Людвиг, который оказывает ей поддержку. Звезда советского экрана давно не выступает на сцене, но иногда даёт интервью, не упуская возможности нелицеприятно высказаться об СССР и современной России.