Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса

По словам журналистов, срочное уведомление от властей с призывом эвакуироваться получили абсолютно все жители Лос-Анджелеса – по оценкам специалистов, Корреспондент местного издания Los Angeles Times Бриттни Мэджи отметила, что сообщение напугало горожан.

Уведомление от властей города было связано с пожарами, которыми оказались охвачены многие районы штата Калифорния. Позже администрация округа Лос-Анджелес заявила, что срочное сообщение было разослано пользователям смартфонов из-за ошибки, поэтому его получили жители удаленных от пожаров районов.

Также власти объяснили, что срочная эвакуация была объявлена только для жителей районов Калабасас и Агура-Хиллз. Для получения точной информации о связанных с эвакуацией мероприятиях горожанам предложили обращаться к сайту округа.

Объявление списка номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 январе в связи с пожарами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).