18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.24
543.97
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.01.2025, 08:10

В России сильно подорожали пенсионные баллы: сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была относительно сносной

Новости Мира 0 615

С начала нового года в РФ резко изменился коэффициент определения максимальной суммы пенсии. Как сообщает «Комсомольская правда», с 1 января пенсионные баллы подорожали на 24%, передает hibiny.ru

Фото: msn-com.akamaized.net
Фото: msn-com.akamaized.net

Для того чтобы получить максимальную пенсию теперь нужно получить за год 10 вышеупомянутых баллов, то есть заработать 2 759 000 рублей. Несложно посчитать, что ежемесячная зарплата претендента на максимальную пенсию (это сейчас 34 тысячи рублей) должна составлять как минимум 230 тысяч рублей.

Россияне, не набравшие 10 баллов за год, могут рассчитывать только на обычную социальную пенсию, а это в среднем по стране 13,5 тысяч рублей.

Справка: для получения пенсии в 50 тысяч рублей нужно заработать 343 индивидуальных пенсионных коэффициента. В год их можно получить не больше десяти и для максимума нужна зарплата больше 150 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что немец не поверил, что пенсия в России — 200 евро, и назвал сумму выплат пенсионерам в Германии.

Тем временем экономист рассказала, какие категории россиян могут не получить пенсию по старости.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...