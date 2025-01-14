В России сильно подорожали пенсионные баллы: сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была относительно сносной

С начала нового года в РФ резко изменился коэффициент определения максимальной суммы пенсии. Как сообщает «Комсомольская правда», с 1 января пенсионные баллы подорожали на 24%, передает hibiny.ru

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Для того чтобы получить максимальную пенсию теперь нужно получить за год 10 вышеупомянутых баллов, то есть заработать 2 759 000 рублей. Несложно посчитать, что ежемесячная зарплата претендента на максимальную пенсию (это сейчас 34 тысячи рублей) должна составлять как минимум 230 тысяч рублей.

Россияне, не набравшие 10 баллов за год, могут рассчитывать только на обычную социальную пенсию, а это в среднем по стране 13,5 тысяч рублей.

Справка: для получения пенсии в 50 тысяч рублей нужно заработать 343 индивидуальных пенсионных коэффициента. В год их можно получить не больше десяти и для максимума нужна зарплата больше 150 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что немец не поверил, что пенсия в России — 200 евро, и назвал сумму выплат пенсионерам в Германии.

Тем временем экономист рассказала, какие категории россиян могут не получить пенсию по старости.