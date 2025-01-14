Перед смертью люди видят одни и те же сны: исследование ученых из США

Незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны. К такому выводу пришли специалисты американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало. Что же снится людям перед смертью, рассказали авторы портала «Русская семерка», передает hibiny.ru
Эксперимент длился 10 лет. Под наблюдением врачей были более 13 тыс. смертельно больных пациентов. Как оказалось, странные сновидения начинали преследовать людей за 10−11 недель до смерти.
Их главная особенность — яркость и динамичность. Сны были настолько четкими, что многие считали их за реальность. Чаще всего спящие общались с умершими — об этом рассказали порядка 72% опрошенных.
Еще 29% пациентов поведали, что во снах им являлись близкие родственники или друзья. Чаще всего те, с кем они находились в разлуке. Примечательно, что пациентам даже удавалось рассмотреть в сновидениях черты лица «гостей».
Опрошенные часто собирали багаж в длительное путешествие, покупали билеты, прощались с близкими родственниками, решали разного рода проблемы. О таких снах рассказали порядка 59% пациентов.
Около 28% опрошенных пациентов сообщали, что периодически видели самые важные и запоминающиеся этапы своей жизни. Так, например, смертельно больные дети часто проводили время во снах со своими любимыми питомцами.
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