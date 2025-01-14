Перед смертью люди видят одни и те же сны: исследование ученых из США

Незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны. К такому выводу пришли специалисты американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало. Что же снится людям перед смертью, рассказали авторы портала « Русская семерка », передает hibiny.ru

Фото: Global Look Press

Эксперимент длился 10 лет. Под наблюдением врачей были более 13 тыс. смертельно больных пациентов. Как оказалось, странные сновидения начинали преследовать людей за 10−11 недель до смерти.

Их главная особенность — яркость и динамичность. Сны были настолько четкими, что многие считали их за реальность. Чаще всего спящие общались с умершими — об этом рассказали порядка 72% опрошенных.

Еще 29% пациентов поведали, что во снах им являлись близкие родственники или друзья. Чаще всего те, с кем они находились в разлуке. Примечательно, что пациентам даже удавалось рассмотреть в сновидениях черты лица «гостей».

Опрошенные часто собирали багаж в длительное путешествие, покупали билеты, прощались с близкими родственниками, решали разного рода проблемы. О таких снах рассказали порядка 59% пациентов.

Около 28% опрошенных пациентов сообщали, что периодически видели самые важные и запоминающиеся этапы своей жизни. Так, например, смертельно больные дети часто проводили время во снах со своими любимыми питомцами.