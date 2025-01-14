Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с ней

Все четверо детей актрисы Евгении Добровольской пришли на прощание с матерью в Москве . Об этом сообщило издание Super, передает "Газета.RU"

Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»

Дети звезды расположились в первом ряду в МХТ имени Чехова — Степан Добровольский (от брака с актером Вячеславом Барановым), Николай Ефремов (от брака с актером Михаилом Ефремовым), Ян Бойко (от отношений с актером Ярославом Бойко) и 15-летняя Анастасия Мананникова (от брака с оператором Дмитрием Мананниковым).

Издание News.ru добавляет, что также на прощание пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софией, актер Константин Хабенский.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

11 января издание «7 дней» заявило, что дочь актрисы Анастасия страдает болезнью Петерса и неспособна самостоятельно ходить.

Ранее СМИ сообщали, что наследникам Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский.