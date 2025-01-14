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14.01.2025, 16:03

«Какой у тебя ад, Анна?» Друг Тиммы обратился к Седоковой

Новости Мира 0 586

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировал на слова бывшей супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой, которая заявила, что никто не представляет, в каком аду она жила последние годы, передает "Газета.RU"

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Он отметил, что баскетболист финансировал бренд одежды, который выпускала певица.

«Насколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в $15 000–20 000. Надеюсь, вскоре после расследования и доступа к банковским счетам всем все станет видно. ⟨...⟩ Какой у тебя ад, Анна?» — написал он.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно о тайной поездке Седоковой в США.

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