Женщина перевела актеру "Бреду Питту" 447 млн тенге

Аферист, представившийся американским актером Бредом Питтом, выманил у 53-летней жительницы Франции 830 тысяч евро (более 447 миллионов тенге). После неудачной "любовной" истории ей пришлось пройти курс лечения от тяжелой депрессии, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels

История началась в 2023 году. Тогда 53-летняя француженка с семьей провела отпуск на горнолыжном курорте. Вернувшись с отдыха, она решила поделиться снимками в Instagram.

После регистрации в популярнейшей социальной сети, Анне пришло сообщение от Джейн Этты Питт. Автор письма представилась матерью знаменитого актера. Далее в переписке она заявила, что Анна именно та женщина, которая нужна ее сыну.

Позднее в ход пошли изображения и видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Женщина все больше втягивалась и окончательно поверила, что общается с голливудским сердцеедом.

Со временем флирт, как отмечено в публикации зарубежного издания 7sur7, дошел до предложения выйти замуж и подарка. Чтобы получить его, Анне нужно было заплатить более 5 тыс. евро.

Спустя еще время фейковый Брэд Питт убедил ее, что нуждается в лечении из-за рака почек, а его счета, вероятно, были заморожены из-за развода с Анджелиной Джоли.

Женщина перевела мошеннику несколько сотен тысяч евро, полученных после развода с мужем, думая, что оплачивает дорогостоящую операцию.

Первые подозрения у Анны появились, когда она увидела Питта в компании его нынешней девушки Инес де Рамон.

Но мошенник не растерялся и прислал ей еще один фейковый ролик, в котором некий журналист утверждал, что на самом деле Питт встречается с ней, а не с Инес де Рамон.

Удивительно, но француженка и на этот раз поверила. В результате ей пришлось смириться с правдой, когда вновь всплыли фото Питта в компании его новой возлюбленной.

Наивные надежды на любовь 61-летнего актера привели к тому, что Анна потеряла друзей, серьезно поругалась с дочерью и оказалась в клинике для лечения тяжелой депрессии.

Что касается настоящей жизни Питта, то с 2022 года он встречается с дизайнером украшений и фитнес-тренером Инес де Рамон. В конце 2024 года стало известно, что он и Анджелина Джоли завершили процесс развода, подписав соглашение об условиях расторжения брака спустя восемь лет после его начала.

Также стоит отметить, что мошенники часто используют имя Питта в своих целях. К примеру, в Испании не так давно пяти злоумышленникам через социальные сути удалось обмануть двух женщин на общую сумму 325 тыс. евро.