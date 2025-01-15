Арестован президент Южной Кореи

Антикоррупционное ведомство Южной Кореи сообщило об аресте действующего, но отстраненного от власти президента страны Юн Сок Еля, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN .

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото: Hannah McKay / Getty Images

По данным телеканала, 14 января утром следователи прибыли в его официальную резиденцию, чтобы предпринять вторую попытку ареста.

"В течение нескольких недель находящийся в тяжелой ситуации президент скрывался в своей укрепленной резиденции, окруженный командой Службы безопасности президента, избегая ареста, поскольку ему грозит несколько расследований и судебный процесс по импичменту", - говорится в материале.

Согласно ордеру, выданному судом, арестовать Юн Сок Еля следователи могут только на 48 часов. В течение этого периода Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц нужно будет вновь подать ходатайство на задержание пока еще действующего президента на более долгий срок.

Что происходит в Южной Корее?

3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения. Свое решение он мотивировал стремлением "защитить конституционный порядок" и избежать "угроз со стороны северокорейских коммунистических сил".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в здании парламента. Позже парламент республики проголосовал за отмену военного положения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, а полиция Южной Кореи начала расследование против Юн Сок Еля по факту организации госпереворота.

Тем временем министр обороны Южной Кореи объявил о своей отставке, а также извинился за то, что "вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с введением чрезвычайного военного положения". Своих постов также лишились глава администрации президента и еще 10 старших секретарей.

Спустя два дня стало известно, что оппозиционная партия Южной Кореи инициировала процедуру импичмента Юн Сок Еля, однако голосование тогда сорвалось – из-за того, что большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание.

Сам президент позже в своем обращении извинился перед гражданами, пояснив, что принял это решение "от отчаяния". А в еще одном обращении заявил, что не уйдет в отставку до голосования по импичменту.

Однако 14 декабря парламент поддержал импичмент президенту, а 31 декабря суд выдал ордер на его арест.

Несмотря на ордер, в начале января полицейские не смогли задержать Юн Сок Еля - их не пропустили к резиденции сотни сторонников главы государства и его служба безопасности. После многочасового противостояния с охраной Юна, следователи решили отказаться от намерения его задержать.