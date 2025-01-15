В Раде раскрыли полученный Зеленским от союзников приказ

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«Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали "союзники" — создать условия для сокращения населения Украины до 20 миллионов человек», — отметил Дубинский.

По мнению депутата Рады, все меры, которые украинский президент вводит против граждан, — не его прихоть, а конкретный «план геноцида» Украины.

Ранее Дубинский выразил мнение, что украинцы «уберут» президента страны Владимира Зеленского за попытку снизить мобилизационный возраст до 18 лет.