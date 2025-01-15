В Британии женщина порезалась, открывая консервы, и впала в кому

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Женщина открывала банку с крабовым мясом и порезала палец об острую крышку. Рана была небольшой, поэтому она не стала обрабатывать порез, только залепила его пластырем.

Спустя две недели у жительницы Британии заболело правое плечо и появился озноб. За несколько часов состояние женщины ухудшилось настолько, что её положили в больницу.

Утром кожа на правой руке Уитли почернела и покрылась синяками, и через неё начала сочиться бесцветная жидкость. Врачи поставили пациентке диагноз некротический фасциит. Врачи удалили поражённые некрозом ткани и сделали трансплантацию кожи.

Во время операции органы больной стали отказывать, и она впала в кому на 10 дней. Шансы на выживание составляли 50%.

Но, невзирая на пессимистичные прогнозы, Сью удалось восстановиться. Женщина рассказала, что больше не чувствует область между запястьем и локтём на правой руке, но снова может водить автомобиль и писать.

Справка: Некротический фасциит — инфекционное заболевание. Болезнь прогрессирует достаточно быстро. Это происходит за счёт того, что бактерии проникают в подкожную клетчатку и распространяются по фасциям — соединительнотканным оболочкам, покрывающим группы мышечных волокон, отдельные органы, нервы и сосуды.

Часто врачам не остаётся ничего иного, как ампутировать поражённые конечности в надежде сохранить остальное тело пациента.