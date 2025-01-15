Звезда фильма «Братья Блюз» заживо сгорела в своём доме при пожаре в Калифорнии

В стихийном пожаре в Калифорнии заживо сгорела актриса Дэлис Карри , известная своими ролями в голливудских комедиях. Об этом сообщает Forbes , передает hibiny.ru

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7 января правнучка Дэлис Келли отвезла 95-летнюю прабабушку домой, после чего уехала и легла спать. Позже женщине пришло сообщение о том, что в доме Карри отключилось электричество. Келли направилась в Алтадин, где нашла здание полностью сгоревшим.

В огне было уничтожено всё имущество, кроме синего «Кадиллака». С прошлого вторника актрису считали пропавшей без вести. Накануне обнаружили её останки.

На протяжении четырёх десятилетий артистка снималась в массовках голливудских фильмов, в том числе картинах «Десять заповедей» (12+), «Братья Блюз» (18+) и «Леди поёт блюз» (16+).

Справка: 7 января в Калифорнии начались сильнейшие пожары. К настоящему моменту эвакуированы 92 тысячи человек. 24 жителя штата погибли, десятки без вести пропали. Эксперты утверждают, что потребуется больше полугода, чтобы очистить пострадавшие районы.