Шансы тают на глазах: стало известно о состоянии пережившего клиническую смерть Тиграна Кеосаяна

Около недели назад стало известно о том, что режиссёр Тигран Кеосаян попал в больницу ещё в декабре 2024 года. Он пережил клиническую смерть и с тех пор находится в коме, передает hibiny.ru

Фото: Global Look Press

Врачи московской клиники, где находится телеведущий, делают всё, что в их силах, но пока видимых улучшений в его состоянии не наблюдается. Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в ЦФО Андрей Бутров считает, что шансов на возвращение к жизни у режиссёра крайне мало, передаёт «Газета.Ru».

Шансы на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но всё зависит от длительности самой клинической смерти Андрей Бутров

Жена знаменитости журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что у мужа давние проблемы с сердцем. В 2008 году он пережил операцию и два инфаркта.



Справка: Каждый случай комы после клинической смерти индивидуален. Надежда на положительный исход всегда сохраняется, но важно учитывать, что восстановление может быть долгим и потребует значительных усилий со стороны врачей, реабилитологов и семьи пациента.