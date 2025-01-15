Раскрыт неприятный факт о молотом кофе

Врач общей практики из Лондона доктор Сермед Межер рассказал о том, что те, кто предпочитает покупать молотый кофе, рискуют употребить вместе с ним микроскопические частицы тараканов, сообщает Zakon.kz.

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По словам врача, во время сбора урожая, обработки и измельчения кофейных зерен практически невозможно полностью исключить наличие загрязняющих веществ, таких как насекомые, которые могут контактировать с зернами на полях, в хранилищах или на производственных предприятиях. К таким насекомым относятся тараканы, которые в изобилии встречаются в тропических и субтропических условиях, где в основном выращивают и производят кофейные зерна.

Так, Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) подсчитало, что до 10 проценто, каждого мешка кофейных зерен могут быть загрязнены фрагментами насекомых, в том числе тараканов, пишет Daily mail. Но есть и хорошая новость – этот уровень безопасен для употребления человеком.

"Хотя сама идея наличия частей насекомых в кофе может показаться отталкивающей, важно отметить, что эти уровни низки и не представляют риска для здоровья", – сказал доктор Межер.

Однако он предупредил людей с аллергией на насекомых, чтобы они держались подальше от молотых зерен, так как страдающие ею люди склонны реагировать на белок тропомиозин, который содержится в организме тараканов.

Доктор Межер признался, что продолжает пить две чашки кофе в день и советует другим делать то же самое, если они хотят получить пользу для здоровья.

Кофе связывают со многими полезными свойствами, включая снижение риска развития диабета 2 типа, сердечного приступа, инсульта и слабоумия.

Ученые из университетской больницы Базеля в Швейцарии обнаружили, что люди старше 65 лет, страдающие нерегулярным сердечным ритмом, реже страдают симптомами ухудшения памяти, если они много пьют кофе.

Кроме того, недавнее исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление кофе до полудня снижает риск заболеваний сердца и системы кровообращения на 31 процент по сравнению с теми, кто пьет его в течение дня. А Британская диетическая ассоциация (BDA) рекомендует большинству людей безопасно потреблять до 300 мг кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам кофе.

Ранее нутрициолог Юлия Чернобровкина рассказала, что кофе лучше пить по утрам. А безопасная и рекомендуемая доза кофеина для большинства людей – до 400 мг в день, что эквивалентно примерно трем-четырем чашкам кофе.