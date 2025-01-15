Парень проверил телефон с утра и обнаружил 20 жутких посланий

Пользователь Reddit с ником audspecimen рассказал на портале, как проснулся утром и обнаружил на телефоне странные послания. Комментаторы призвали парня ни в коем случае не отвечать на них, передает Lenta.ru

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Автор поста опубликовал скриншот, на котором можно заметить 20 одинаковых сообщений, отправленных с разных номеров. «Если у тебя нет планов на выходные, приходи ко мне домой! Устроим барбекю и выпьем пару бутылок вина из моей коллекции, насладимся этим вместе. Будет очень весело», — гласил текст послания. Парень признался, что увиденное привело его в замешательство.

«Это одновременно и жутко, и смешно», «Мошенники, работающие по одной схеме, только что получили базу номеров телефонов», «Ты получил приглашение от коллективного разума», «Привет, у нас в выходные пикник, и мы хотели узнать, придешь ли ты! Я пытался добиться от тебя ответа 21 раз, хватит грубить!», «Так мошенники ищут активные номера телефонов, чтобы продать их своим коллегам», «Это бот, проверяющий активные номера телефонов. Не отвечайте ни на одно из сообщений», — отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее парень рассказал на Reddit, как получил сообщение от родственника и испугался. Он рассказал, что ему отправили неприятное послание по ошибке.