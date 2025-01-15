Человечеству предрекают «интернет-апокалипсис» в 2025 году — сбои будут глобальными

Эксперты предупреждают: в 2025 году на Земле случится «интернет-апокалипсис». Причиной катастрофы станет небывалый пик солнечной активности, передает hibiny.ru

Фото: Северное сияние из космоса / NASA/Thomas Pesquet

Специалисты предрекают, что геомагнитный шторм нанесет мощный удар по всем энергосистемам, которые расположены на нашей планете. Электромагнитные импульсы, которые испускает светило, могут повредить серверы и приборы, обеспечивающие работу «всемирной паутины».

Человечество уже сталкивалось с техногенными последствиями солнечного ветра. Причем, происходило это не единожды. В программе "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ эколог Вадим Рукавицын рассказал о самых заметных авариях, вызванных магнитными бурями.

По словам эксперта, одно из «наиболее ярких событий» такого плана случилось в 1859 году. Тогда ионосфера была настолько сильно заряжена, что полярное сияние видели даже на Ямайке, а в других регионах загорелись телеграфные линии.

«Также было явление в 1989 году, когда отключилось электропитание канадского города Квебек», — рассказал ученый.

По словам Рукавицына в сегодняшнюю эпоху, когда технологии шагнули далеко вперед, солнечное излучение также может оказать влияние на многие приборы. В первую очередь могут пострадать мощные электрические подстанции, радиопередатчики и спутники GPS.

Впрочем, уверен эксперт, слухи об энергетическом апокалипсисе, который отбросит человечество на сотню лет назад, являются, мягко говоря, преувеличением. Несмотря на то, что магнитные бури и впрямь могут вывести приборы из строя, технологического конца света ждать не нужно.