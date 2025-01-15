Человечеству предрекают «интернет-апокалипсис» в 2025 году — сбои будут глобальными

Эксперты предупреждают: в 2025 году на Земле случится «интернет-апокалипсис». Причиной катастрофы станет небывалый пик солнечной активности, передает hibiny.ru
Специалисты предрекают, что геомагнитный шторм нанесет мощный удар по всем энергосистемам, которые расположены на нашей планете. Электромагнитные импульсы, которые испускает светило, могут повредить серверы и приборы, обеспечивающие работу «всемирной паутины».
Человечество уже сталкивалось с техногенными последствиями солнечного ветра. Причем, происходило это не единожды. В программе "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ эколог Вадим Рукавицын рассказал о самых заметных авариях, вызванных магнитными бурями.
По словам эксперта, одно из «наиболее ярких событий» такого плана случилось в 1859 году. Тогда ионосфера была настолько сильно заряжена, что полярное сияние видели даже на Ямайке, а в других регионах загорелись телеграфные линии.
«Также было явление в 1989 году, когда отключилось электропитание канадского города Квебек», — рассказал ученый.
По словам Рукавицына в сегодняшнюю эпоху, когда технологии шагнули далеко вперед, солнечное излучение также может оказать влияние на многие приборы. В первую очередь могут пострадать мощные электрические подстанции, радиопередатчики и спутники GPS.
Впрочем, уверен эксперт, слухи об энергетическом апокалипсисе, который отбросит человечество на сотню лет назад, являются, мягко говоря, преувеличением. Несмотря на то, что магнитные бури и впрямь могут вывести приборы из строя, технологического конца света ждать не нужно.
Комментарии0 комментарий(ев)