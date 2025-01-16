Сына Добровольской уличили в странном поведении на прощании с матерью

Старший сын Евгении Добровольской , вопреки сообщениям о том, что он пропустит прощание с матерью, все же присутствовал на траурном мероприятии. 38-летний Степан приехал ради похорон из Лондона вместе со своей женой Барборой и трехлетним сыном, пишет « Стархит ». При этом поведение наследника актрисы удивило присутствующих на прощании.

Фото: Евгения Добровольская СТС "Кино в деталях"

Во время гражданской панихиды Степан сидел отдельно от остальных членов семьи: Яна Бойко, Николая Ефремова и 15-летней сестры Насти, которые заняли места в первом ряду. Позже, когда гроб с телом актрисы вынесли из зала МХТ им. Чехова старший сын Добровольской шел отдельно от своих братьев и сестры. Он двигался в процессии рядом с супругой, которая вела за руку их маленького сына. Было видно, что Степан пытался остаться незамеченным.

Добровольская родила первенца в 1986 году в браке с Вячеславом Барановым. При рождении Степану дали фамилию отца, однако впоследствии актриса настояла на том, чтобы сын продолжил ее род. Много лет назад он пробовал сниматься с мамой в кино, но потом решил не связывать свою жизнь с творчеством. Получив высшее образование в России, Степан уехал в Англию, построил успешную карьеру инвестора.

Добровольская не слишком активно участвовала в жизни старшего сына, часто оставляла его с отцом, но угрызений совести по этому поводу не испытывала.

«Самым страшным для меня было бы растить инфантилов, которые не могут сами ничего решить, все время ждут, что им подскажут, направят, которые не принимают ответственность на себя, а с удовольствием живут мозгами женщины. Я всеми силами старалась этого избежать, поэтому сыновья у меня достаточно самостоятельные»,— гордилась Евгения.

Ранее мы писали о том, что врачи могли спасти Добровольскую , если бы она вовремя обратилась за медицинской помощью. Актриса умерла из-за онкологии. Рак желудка дал метастазы по всему организму, в том числе опухоль разрослась и в головном мозге.