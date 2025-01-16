Подросток украл личные данные миллионов французов

В результате расследования по делу о массовом взломе данных клиентов французского интернет-провайдера Free полиция задержала 17-летнего подозреваемого. Хакер, чье имя не разглашается, был арестован и находится под стражей. Об этом сообщает издание Le Parisien, передает "Газета.RU"

Фото: Pexels

По информации, предоставленной правоохранительными органами, молодой человек подозревается в краже и распространении конфиденциальных данных 19,2 млн клиентов Free. Взлом произошел в результате уязвимости в системе безопасности компании, которая была обнаружена и устранена после проведения расследования. Инцидент произошел еще в октябре 2024 года, точнее – хакер находился в системе оператора с 8 по 21 октября.

Следствие продолжается, и полиция работает над выявлением возможных соучастников и установлением полного объема ущерба, нанесенного клиентам Free. Компания уже предприняла меры по усилению защиты данных своих пользователей и выражает сожаление в связи с произошедшим.