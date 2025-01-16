Туристам посоветовали никогда не брать в поездку черные чемоданы на колесиках

Британские эксперты в сфере туризма посоветовали путешественникам не останавливать свой выбор на черных чемоданах с колесиками, особенно для перелетов. Об этом сообщает «Турпром». Многие туристы считают такой выбор самым практичным и стильным, не задумываясь о проблемах, которые могут возникнуть в аэропорту, передает hibiny.ru

Фото: explore.com

Черный, стандартный по размерам багаж очень сложно идентифицировать в аэропорту прибытия, особенно в крупном и всегда загруженном. Турэксперт Джонни Джет назвал черный чемодан с колесиками и жестким корпусом самым дефолтным вариантом для перелета. Его очень легко спутать с сотнями таких же, а при утере его могут и не найти.

Во многих аэропортах ФРГ открыто советуют туристам отправляться в поездку в яркими цветастыми чемоданами. Сотрудники воздушных гаваней жалуются, что большинство туристов пользуются черными безликими чемоданами, при получении багажа начинается настоящий хаос.

Справка: обычный чемодан и в его классическом современном виде изобрели еще в середине XIX века, но на колесики его поставили только в 1972 году. Модернизировать громоздкую поклажу додумался скромный сотрудник компании United States Luggage Бернарду Дэвиду Садоу.