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16.01.2025, 08:34

Продюсер рассказал о «шлейфе», из-за которого российские олигархи отвернулись от Кристины Орбакайте

Новости Мира 0 3 896

Осенью прошлого года Кристина Орбакайте, прежде жившая на две страны, решила окончательно порвать с Россией и уехать в США. Общественники потребовали от нее открыто проявить поддержку Родине, но дочь Аллы Пугачевой предпочла пойти по пути родительницы — сбежать, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Орбакайте
Фото: соцсети Орбакайте

О том, что сейчас происходит с карьерой Орбакайте, рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов. В беседе с порталом «Страсти» он отметил, что певицу сегодня не хочет видеть никто.

Прежде Кристину часто приглашали на частные вечеринки российские олигархи, оплачивая ей при этом солидные гонорары. Но сейчас никакого желания поддерживать ее у миллионеров нет.

«Есть ли желающие заказать ее выступление сейчас? Нет, от слова совсем. В прошлом году еще до зимы были, но уже тогда заказывали через раз. Я не думаю, что она дальше будет востребована в России. Все-таки за Максимом Галкиным* тянется шлейф на всю их семью», — пояснил Дворцов.

Орбакайте сегодня настолько не интересна, что и сам шоумен давно уже перестал за ней следить. Продюсер признался, что даже точно не знает, где она сейчас находится.

«Что сейчас с Кристиной происходит? Допускаю, что она в Америке, где-то неподалеку или же рядом с мамой», — сказал он.

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