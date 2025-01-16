16-летний вратарь умер после удара мячом - СМИ

Бразильский подросток Эдсон Гама Лопес получил мячом в грудь, потерял сознание и не выжил, передает Tengri Sport.
Трагедия произошла в Мауэсе, городе в северо-западном штате Амазонас (Бразилия) в во время матча молодежной лиги. На видео с игры видно, как мяч попадает 16-летнему голкиперу в грудь, после чего он падает на землю.
"Его доставили в больницу на машине из города Мауэса в тропических лесах Амазонки. Поездка из сельской местности была сложной и, как сообщается, заняла 11 часов.
К сожалению, Лопес скончался по прибытии в больницу", - сообщает The Sun.
Сестра футболиста Элисия Лопес утверждает, что дорога до больницы заняла слишком много времени из-за пересохших в районе рек. Парню пытались оказать помощь самостоятельно на поле и только спустя несколько часов отправились в путь.
"Смерть Гамы могла быть результатом commotio cordis - редкого и потенциально смертельного состояния, которое возникает, когда тупая травма грудной клетки непосредственно над сердцем нарушает нормальный ритм этого органа.
Это то же редкое заболевание, которое едва не убило игрока НФЛ Дамара Хэмлина, и его часто связывают с повышенным риском для молодых бейсболистов", - утверждает Daily Mail со ссылкой на одного из докторов.
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