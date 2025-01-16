16-летний вратарь умер после удара мячом - СМИ

Бразильский подросток Эдсон Гама Лопес получил мячом в грудь, потерял сознание и не выжил, передает Tengri Sport .

Кадр из видео

Трагедия произошла в Мауэсе, городе в северо-западном штате Амазонас (Бразилия) в во время матча молодежной лиги. На видео с игры видно, как мяч попадает 16-летнему голкиперу в грудь, после чего он падает на землю.

"Его доставили в больницу на машине из города Мауэса в тропических лесах Амазонки. Поездка из сельской местности была сложной и, как сообщается, заняла 11 часов. К сожалению, Лопес скончался по прибытии в больницу", - сообщает The Sun.

От чего умер 16-летний футболист

Сестра футболиста Элисия Лопес утверждает, что дорога до больницы заняла слишком много времени из-за пересохших в районе рек. Парню пытались оказать помощь самостоятельно на поле и только спустя несколько часов отправились в путь.