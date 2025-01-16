В Турции выросло число жертв отравления алкоголем

Число граждан Узбекистана, скончавшихся в Турции из-за отравления поддельным алкоголем, выросло. Генконсульство в Стамбуле сообщило об 11 жертвах, но потом удалило сообщение о последнем умершем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Газета.uz.

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14 января генконсульство Узбекистана сообщило о кончине пяти мужчин в возрасте от 35 до 40 лет. 15 января стало известно еще об одной умершей женщине. Позже было сообщено еще о четырех умерших мужчинах.

Выяснилось, что напитки были приобретены в районе Аксарай. Генеральное консульство призвало сограждан воздержаться от употребления спиртного и проявлять осторожность.

"В любой ситуации, представляющей угрозу вашему здоровью, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую больницу и связаться с генеральным консульством", — говорится в сообщении.

15 января агентство Anadolu сообщило, что с 1 января в Стамбуле из-за употребления контрафактного алкоголя погибло 34 человека. По данным генконсульства Узбекистана, задержано два гражданина Туркменистана, продававших суррогатную продукцию.