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16.01.2025, 13:38

Названы симптомы несахарного диабета

Новости Мира 0 846

Врач Табеева: желание пить до 20 л воды в сутки указывает на несахарный диабет, передает "Газета.RU"

Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM
Фотто: fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Несахарный диабет – это группа заболеваний, которые проявляются нарушением всасывания воды и концентрации мочи в почках. Среди симптомов можно назвать сильную жажду, при которой человек может пить от 3 до 20 литров воды в сутки, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

«Также на заболевание указывают обильное и учащенное мочевыделение как в дневное, так и в ночное время, сухость кожи и слабость на фоне отсутствия должного количества жидкости. Часто заболевание также сопровождается запорами. Главным образом несахарный диабет опасен риском снижения функции почек из-за повышенной работы. Из-за обезвоживания и сгущения крови возникает также опасность тромбообразования. К другим последствиям можно отнести нарушение работы желудочно-кишечного тракта, повреждение нервной системы, включая слабость, раздражительность и другие состояния», – рассказала врач.

Несахарный диабет может развиваться из-за мутации в генах на фоне наследственных проблем, образований в головном мозге в области гипофиза и гипоталамуса, черепно-мозговой травмы, различных инфекционных заболеваний, а также заболеваний почек, связанных с невозможностью воспринимать гормон вазопрессин.

«Все же это редкое заболевание. В головном мозге (гипофиз, гипоталамус – эндокринные железы) выделяется гормон вазопрессин (антидиуретический гормон), который регулирует, сколько воды должно остаться в организме, а сколько должно уйти из организма. При нарушения выработки или действия этого гормона и развивается несахарный диабет. Пик заболеваемости приходится на возраст 20- 30 лет», – заключила врач.

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