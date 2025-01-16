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16.01.2025, 15:05

Мариам Тилляева — о жизни в семье экс-президента Узбекистана: «Стыд»

Новости Мира 0 1 608

По словам девушки, ей было дискомфортно от мысли о том, что не у всех граждан Узбекистана в холодильнике была черная икра, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Мариам Тилляевой
Фото: соцсети Мариам Тилляевой

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева рассказала о своей жизни в роскошных условиях и привилегиях, которые она получила с рождения. Несмотря на огромное количество возможностей, девушка призналась, что не всегда гордилась своим статусом. Об этом она рассказала в шоу «По гостиным».

По словам Мариам, жизнь в семье главы государства имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, можно легко получить всё, что хочешь, и быть окружённой вниманием. С другой — трудно понять, кто из людей искренний, а кто ищет выгоду. Тилляева также поделилась, что её детство было под постоянным контролем охраны и службы безопасности, и она часто чувствовала себя запертой в «золотой клетке».

«Я, если честно, не завидую детям и внукам президентов. В этом есть очень много плюсов. Ты можешь легко получить все, что хочешь, люди тебе кланяются. Но потом ты не понимаешь, где люди настоящие, а где те, что ищут выгоду», — сказала Тилляева.

Сейчас, несмотря на то что Мариам уже давно свободно перемещается по Ташкенту и ведет светскую жизнь, она не скрывает, что ей было тяжело с принятием своего привилегированного положения. На её детских праздниках всегда выступали известные артисты, а дома её тётя живёт в роскоши, окруженная позолотой и дорогой отделкой. В холодильнике всегда есть черная и красная икра, а также другие деликатесы.

Мариам призналась, что когда-то стыдилась своего статуса, так как общественность негативно воспринимала её красивую жизнь. Она часто слышала обвинения в неблагодарности и понимала, что её жизнь отличается от жизни обычных граждан Узбекистана.

Кроме того, девушка откровенно поделилась своими трудностями в личной жизни после брака с блогером Амираном Сардаровым. Она отметила, что богатые наследники часто имеют избалованный характер, а простые парни — склонны к обману.

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