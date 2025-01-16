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16.01.2025, 17:20

«Моих детей перевернули в гробах»: Как Виталий Калоев живет после потери семьи в авиакатастрофе и убийства диспетчера

Новости Мира 0 1 754

1 июля 2002 года произошла смертельная авиакатастрофа над Боденским озером, в которой архитектор Виталий Калоев потерял жену и детей. Через 478 суток он убил сотрудника авиакомпании Петера Нильсена, которого винил в авиакатастрофе, пишет starhit.ru, передает "Газета.RU"

Фото: соцсети
Фото: соцсети

15 января Калоеву исполнилось 69 лет. У него появилась вторая семья — жена Ирина и дети-двойняшки. Сейчас мужчина старается ценить каждый момент, но в его жизни было много омраченных дней.

В 1999 году Калоев уехал проектировать дома в Испанию. Через 3 года к нему должна была прилететь жена, сын и дочь, но семье не удалось воссоединиться в Европе из-за авиакатастрофы.

Жена с детьми летела на лайнере Ту-154, в опасной близости от которого появился грузовой «Боинг». Движением лайнеров управляли сотрудники компании Skyguide. Трагедия произошла, когда один из сотрудников ушел на перерыв, в 34-летний Петер Нильсен остался следить сразу за двумя терминалами. Увидев сближение лайнеров, он сказал пилотам Ту-154 снижать высоту, но на самом деле нужно было подниматься. Столкновение произошло, никто не выжил.

Шли месяцы, но вину за произошедшее никто не понес. Скорбящий Виталий Калоев приехал в Швейцарию, чтобы добиться извинений у сотрудников компании. Он своего не добился. В 2004 году мужчина решил лично поговорить с Петером Нильсеном. Когда Калоев показал ему фото своей погибшей семьи, тот выбил снимки из рук.

«Потемнело в глазах у меня. Я помню, что мне даже показалось, что моих детей перевернули в гробах, выкинули их из них, то есть из гробов. Я не помню, не знаю, что я делал потом», — признался мужчина в суде.

Нильсена нашли мертвым с 12 ножевыми ранениями. В 2005 году Калоева осудили на 8 лет лишения свободы, но за примерное поведение его выпустили через 2 года.

После освобождения мужчина вернулся в Северную Осетию. Он стал замминистра строительства и архитектуры республики, а в 2016 году вышел на пенсию.

Калоеву удалось построить новую семью с Ириной Дзарасовой. В 2018 году у пары родились двойняшки. Мужчина очень ценит нынешнюю супругу и детей, но и не забывает о погибшей семье. Он регулярно приезжает на кладбище.

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